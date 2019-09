Cluj Lazio, prima da capitano per Milinkovic

Sergej Milinkovic partirà titolare nella partita tra Cluj e Lazio. Inoltre il serbo indosserà per la prima volta la fascia da capitano

Dopo la panchina di Ferrara, ritrova la maglia da titolare Sergej Milinkovic. Il serbo sarà titolare nell’esordio stagionale in Europa tra Cluj e Lazio, ma non solo. Per la prima volta il classe 1995 avrà sul proprio braccio la fascia di capitano.

ANZIANITÀ – Milinkovic tra quelli che scenderanno in campo è quello con più anni di militanza nella Lazio. Più stagioni di lui può vantarle solo Thomas Strakosha, che però ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2016, un anno dopo l’arrivo di Sergej.