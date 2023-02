Cluj Lazio, l’obiettivo di Sarri è recuperare Milinkovic

Assente contro la Salernitana per una gastroenterite, Sarri spera di recuperare Milinkovic per il ritorno con il Cluj in Conference League

Come riferisce Il Tempo, archiviata l’importante vittoria contro la Salernitana in campionato, per la Lazio è già tempo di ripensare alla Conference League.

Giovedì in Romania ci sarà il ritorno dello spareggio contro il Cluj, regolato all’Olimpico per 1-0 nella gara d’andata. Il grande obiettivo di Maurizio Sarri è quello di recuperare Milinkovic-Savic, assente ieri per una gastroenterite. Avere il Sergente a disposizione aumenterebbe di molto le chance di qualificazione.