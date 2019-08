Cluj, l’allenatore Petrescu: «Il sorteggio è stato uno shock. Noi nel peggior girone!»

L’allenatore del Cluj Dan Petrescu ha commentato in conferenza stampa il sorteggio della fase a gironi di Europa League

Celtic, Rennes e Cluj fanno parte dello stesso girone della Lazio in Europa League. L’allenatore del club romeno, Dan Petrescu, ha commentato il sorteggio in conferenza stampa: «Ero in macchina al momento del sorteggio e mi hanno rivelato le prime tre squadre di ciascun gruppo, l’unico che avrei voluto evitare è quello in cui ci troviamo. Non ho la fortuna nella mia vita! Sono state estratte cinque palline e la nostra è capitata nel momento peggiore. Le persone che sono andate alla cerimonia non li manderò più, se sarò ancora al Cluj. Non è colpa loro, ma credo nel destino e nella superstizione».

SORTEGGIO – «E’ il più difficile possibile. Ho visto la composizione degli altri gruppi e non ne esiste uno peggiore del nostro. Avevo aspettative, ma prima del sorteggio. Ora le speranze sono molto più basse, devo essere realistico. E’ stato uno shock troppo grande».