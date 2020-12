Club Brugge, domani la sfida alla penultima. Ampio turnover in vista per Clement

Club Brugge in campo in casa con la penultima in Belgio

Il Club Brugge, prossimo avversario della Lazio in Champions League, giocherà domani alle ore 20.45 tra le mura amiche contro il Sint.Truiden. Affrontare un avversario debole sarà ancora una volta – come lo scorso weekend – occasione per fare un ampio turnover per l’allenatore Clement. Da valutare le condizioni di Diatta, alle prese con qualche linea di febbre negli ultimi giorni, il tecnico dei campioni in carica in Belgio dovrebbe tenere a riposo l’attaccante Dennis, il centrocampista Rits e il difensore Ricca, in avanti dovrebbero giocare l’ex Spezia Okereke e l’ex capitano del Viktoria Plzen Krmencik. Dopo aver pareggiato in casa dell’ultima in classifica lo scorso weekend, i prossimi rivali della Lazio in Champions dovranno comunque cercare di vincere, per non perdere troppi punti sul Genk capoclassifica (attualmente a +1), impegnato nel big match con l’Anversa.