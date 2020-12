Clean sheet cercasi, Lazio sempre fragile. E per la prima volta si fa riprendere

La notizia del gol incassato a Benevento non fa rumore, essendo la squadra di Simone Inzaghi riuscita nella “impresa” di non incassare reti soltanto due volte in stagione. Tuttavia, la trasferta campana fa registrare anche una difficoltà della compagine capitolina a chiudere partite che sembrano in controllo.

Al gol capolavoro di Immobile ha risposto Schiattarella a fine primo tempo. Per la prima volta in questo campionato la Lazio ha perso punti (nello specifico due) da situazione di vantaggio.