Lotito-Sarri, clima teso dopo il Monza: «Dovevi mettere Castellanos». La ricostruzione

Claudio Lotito non ha apprezzato i cambi effettuati da Maurizio Sarri contro il Monza: il patron voleva Castellanos in campo

Claudio Lotito è su tutte le furie per l’inizio di stagione disastroso della Lazio. Come riporta Il Messaggero, il patron non accusa solo la squadra ma anche Sarri. Le scelte del tecnico non piacciono al numero uno biancoceleste tanto che spunta un rimprovero al termine della gara pareggiata contro il Monza:

«Dovevi mettere Castellanos…». Pagato 19 milioni di euro, bonus inclusi, Lotito, convinto di aver preso un fenomeno, vorrebbe vedere valorizzato il proprio investimento.