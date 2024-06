Lotito TUONA: «Kamada ci ha RICATTATO! Tudor? Ecco come stanno le cose, smentisco ASSOLUTAMENTE che...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della trattativa saltata per Kamada e del futuro di Igor Tudor: le dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Non abbiamo motivi per mandare via l’allenatore. Klose? Non è vero niente e non penso nemmeno che Tudor ci lascerebbe per altre squadre. Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare mercenari e ripartiremo da zero. A me Tudor non ha palesato il suo presunto malessere. Vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale la Lazio sia un punto d’arrivo. Ci sono calciatori e agenti che pensano di poterci mettere in difficoltà con richieste assurde».