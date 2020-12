Classifica marcatori Serie A, Immobile e Mkhitaryan avanzano, Lukaku aggancia la vetta

La classifica marcatori di Serie A al termine della dodicesima giornata

Si è conclusa la dodicesima giornata di Serie A e la classifica marcatori ha visto i giocatori impegnati nella lotta alla classifica marcatori hanno migliorato il loro attuale score. Ciro Immobile, in gol contro il Benevento, è salito a 7, stesso bottino del giallorosso Mkhitaryan. I due giocatori dei club romani occupando a pari merito la quinta posizione. In quarta c’è Belotti, con 9 reti e in gol contro la Roma. Romelu Lukaku aggancia Ronaldo, fermato da Gollini nel match contro l’Atalanta, il quale ha neutralizzato un calcio di rigore all’asso portoghese, e Zlatan Ibrahimovic, ancora non rientrato dopo l’infortunio. Sorpresa N’Zola, che si porta a quota 6.