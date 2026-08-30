Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due allenatori Gattuso e De Rossi

Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 2a giornata del campionato di Serie A 2026/2027

Ci siamo quasi! Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Genoa di Daniele De Rossi. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara della 2a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le scelte:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Doekhi, Povstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni Allenatore: Gennaro Gattuso

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.

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