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Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due allenatori Gattuso e De Rossi
Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per la 2a giornata del campionato di Serie A 2026/2027
Ci siamo quasi! Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Genoa di Daniele De Rossi. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara della 2a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le scelte:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Doekhi, Povstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni Allenatore: Gennaro Gattuso
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi.
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