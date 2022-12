Ciro is back! Il post social di Immobile che scatena i tifosi – FOTO

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi al pari dei compagni ed è pronto a trascinare la squadra alla ripresa della stagione – FOTO

Ciro Immobile è tornato ad allenarsi insieme ai compagni oggi a Formello e la notizia non poteva che far felice la Lazio in primis e poi tutti i tifosi.

Il capitano è pronto a trascinare la squadra alla ripresa del campionato. Il suo ultimo post su Instagram certifica la fame dell’attaccante dopo il lungo periodo di stop: «Ritorno agli allenamenti!».