Immobile cuore Lazio: il capitano ha un’idea per la sfida col Torino

Ciro Immobile non sarà a disposizione della Lazio per la sfida col Torino ma vuole comunque esserci: l’idea del capitano

Ciro Immobile non vuole lasciare sola la sua Lazio. Il numero 17 biancoceleste ieri è tornato a correre a Formello ma non sarà comunque a disposizione per la sfida di domani contro il Torino dopo il bruttissimo incidente che l’ha visto coinvolto domenica mattina.

Immobile tuttavia, come riferito dal Corriere dello Sport, vuole essere in panchina domani in maniera simbolica e per non lasciare da soli i compagni, un pò come fatto nei due derby di campionato. Ciro resta il leader e il simbolo di questa Lazio.