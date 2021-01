Cinque vittorie di fila per la Lazio: ecco da quanto non accadeva

Contro il Sassuolo la Lazio ha conquistato la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia: ecco da quanto non accadeva

Tre punti fondamentali per continuare a rimanere aggrappati al treno Champions League. La Lazio supera il Sassuolo in rimonta e inanella la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia.

Un risultato importante che non accadeva da oltre un anno. Come riportato da Lazio Page infatti l’ultima volta risale al periodo tra dicembre 2019 e gennaio 2020 quando i biancocelesti misero in fila sei successi consecutivi.