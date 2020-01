CIES, la Lazio è la seconda squadra meno fallosa della Serie A

La Lazio è tra le squadre più corrette della Serie A: è al secondo posto della classifica stilata dal CIES, dopo solo al Napoli

Non solo bel calcio, la Lazio porta in campo anche correttezza e lealtà. A dirlo è l’ultima classifica stilata dal CIES che ha elencato le squadre meno fallose in Serie A e in Europa.

In testa a questa speciale graduatoria c’è il Napoli con 11.89 irregolarità a partita, poi la squadra di Inzaghi con 12.11, seguono Atalanta (13.58) e Juventus (13.63).

Discorso diverso in Europa, dove il premio fair play lo vince il Liverpool con appena 8.1 falli a partita, anche se è da sottolineare la diversa condotta degli arbitri inglesi, considerati i meno severi dei vari campionati.