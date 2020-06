Lotta Scudetto, Christillin: «La Lazio è lì e può succedere di tutto»

La delegata UEFA Evelina Christillin, nota tifosa della Juventus, ha parlato della sfida con la Lazio per lo Scudetto

L’inizio non felice della Juventus in Coppa Italia fa tremare in ottica Scudetto i tifosi bianconeri: la Lazio è ad un punto di distanza e, con 12 giornate al termine, tutto potrebbe accadere.

Evelina Christillin, delegata UEFA e nota tifosa bianconera, ha espresso il suo parere al riguardo. Il Corriere dello Sport ha riportato le sue dichiarazioni: «Quando sembrava che l’ingranaggio avesse cominciato a funzionare, è arrivato lo stop. Io sono fiduciosa, anche se la Lazio è lì e in 12 partite può succedere di tutto: abbiamo un punto di vantaggio che va difeso con le unghie e con i denti».