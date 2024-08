Vieri RICORDA la sua Lazio: «Squadra FORTISSIMA, sono CONVINTO di una cosa»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha ricordato il suo periodo in biancoceleste elogiando i compagni di squadra

Ospite del programma di Toni “Fenomeni” su Prime Video, Christian Vieri ha ricordato:

PAROLE – «Alla Lazio avevamo una squadra fortissima. Abbiamo perso lo scudetto all’ultima giornata, ma abbiamo vinto la Coppa delle Coppe. Nei singoli una delle squadre tra le più forti, una squadra devastante. I più pazzi nello spogliatoio? Io quegli anni ero tranquillo. Di pazzi c’era Couto che si spaccava in due anche negli allenamenti, c’era Sinisa, che picchiava solo la domenica. Nesta che stava tutto il giorno a pettinarsi, Almeyda, Salas era un mulo, lavorava e giocava per te, ti faceva fare gol. È una squadra che oggi può vincere la Champions? Secondo me si. A destra Conceicao, a sinistra Nedved, arrivavano tanti cross e se non arrivavano spaccavo tutto. Nedved gli facevano fallo e cascava tanti metri più avanti. Durante l’anno abbiamo dato delle rumbe a parecchie squadre. Era impossibile giocare così bene. Eriksson metteva Mancini a centrocampo pur di farlo giocare. C’era Stankovic, Pancaro, Favalli, Marchegiani in porta».