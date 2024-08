Vieri e la VITTORIA della Coppa delle Coppe: «Reazione della città SENZA SENSO. Però ho un RAMMARICO»

Christian Vieri, ex attaccante della Lazio, ha ricordato anche la vittoria in Coppa delle Coppe: c’è un grosso rammarico

Intervistato da Toni su Prime Video, Christian Vieri, ex Lazio, ha ricordato la vittoria in Coppa delle Coppe:

PAROLE – «Vincere a Birmingham è stato bellissimo. Stadio tutto chiuso, senza pista. Feci un gol della madonna sul lancio lungo di Pancaro, sono andato di testa e l’ho messa a pallonetto. Fece il 2-1 Nedved, anche lui era forte forte. Gli dicevo che doveva crossare subito, se l’attaccante non fa gol prende 4 in pagella. Ero bravo di testa e con gente sulle fasce come Conceicao e Nedved è tutto più facile. La Lazio che vince il primo trofeo, la città era una bolgia. Molto più difficile vincere a Roma. Con quella squadra che avevamo messa in un’altra città vinci 2/3 anni di fila. L’anno successivo vinsero lo scudetto. Mi è dispiaciuto non vincere il campionato lì. Avevamo dominato come non avevo mai fatto in vita mia. Perdemmo due partite di fila con Roma e Juve una dopo l’altra, un pareggio a Firenze. Perdemmo lo scudetto con un vantaggio di 7 punti, una pazzia. Ancora oggi non so come abbiamo fatto con quella squadra che sembrava la Playstation».