Chivu a Dazn: « Siamo stati oridinati, abbiamo sfruttato le qualità che abbiamo, ma la Lazio ti mette in difficoltà e Pedro l’ha ribaltata»

Chivu, alla fine della partita contro la Lazio il tecnico degli emiliani rilascia alcune considerazioni sulla sfida ai microfoni di Dazn

Ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata in modo rocambolesco con la Lazio, ha parlato Chivu. Il tecnico del Parma esterna le sue considerazioni rilasciando quanto segue

PAROLE – Ondrejka? Lo vediamo lavorare tutti i giorni, oggi per l’assetto tattico per quella che era la nostra proposta offensivo pensavamo fosse la cosa migliore. Sapevamo quello che ci può dare tra le linee, per l’energia, il palleggio. Sono contento per lui, si merita questi due gol, speriamo che continui così.

A me fa piacere aver visto una squadra arrabbiata nello spogliatoio, pensavamo di portarla a casa e lo meritavamo. Siamo stati oridinati, abbiamo sfruttato le qualità che abbiamo, ma la Lazio ti mette in difficiltà, poi è entrato Pedro che fa la differenza, ci ho giocato contro quindici anni fa. Sono contento di come hanno reagito i miei ragazzi, anche per i pochi cambi che avevamo. Si chiude un mese difficile per noi, Inter, Fiorentina, Juve e Lazio le abbiamo affrontate, ma abbiamo il rammarico di non aver portato via qualcosa in più, abbiamo fatto sei punti con loro.

HHo dei bravi ragazzi che si mettono a disposizione delle nostre richieste. Uomini veri che avevano voglia di superare questo momento, questa squadra può e deve fare di più. Un derby questa sera? Per fortuna non penso all’avversario che affronto, ma alla mia squadra. Penso solo ad allenare e fare le scelte giuste quando i miei ragazzi hanno bisogno