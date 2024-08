Chiesa Lazio, quanto è FATTIBILE? Il nodo è l’INGAGGIO del bianconero: i DETTAGLI

Federico Chiesa è un nome spendibile per il calciomercato della Lazio? L’esterno della Juve ha richieste grosse per l’ingaggio

Il nome di Federico Chiesa è rimbalzato anche nel calciomercato Lazio, che come riportato dal Messaggero sarebbe stuzzicata all’idea di avere il figlio dell’ex Enrico anche lui in biancoceleste.

Il problema però, che rende questa trattativa molto complicata, è il nodo ingaggio: alla Juve lui percepisce 6 milioni e ha chiesto un rinnovo con ritocco a salire, motivo per il quale i bianconeri lo hanno messo in vendita. Il club capitolino vorrebbe scendere a 4, bonus compresi, spalmandolo in 4 anni. Difficile immaginare una fumata bianca per quella che rischia di essere un sogno di mezza estate.