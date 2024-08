Chiara Nasti, lady Zaccagni racconta i primi giorni di Thiago insieme alla piccola Dea

Chiara Nasti, l’influencer racconta ai follower i primi giorni di Thiago insieme alla piccola Dea nata da poche settimane

Archiviata l’amara esperienza ad Euro 2024, per Zaccagni l’estate sta andando alla grande visto che è tornato ad essere a disposizione con la Lazio segnando anche con il Rostock, ma cosa importante è diventato nuovamente papà. Ma una volta arrivata a casa, come ha reagito Thiago il primo figlio alla presenza della sorellina Dea? A raccontarlo è Chiara Nasti sui social parlando anche del parto

PARTO – Dovevo per forza. Con Thiago ero partita col naturale ma ho avuto un cesareo d’urgenza perché calavano i battiti durante le spinte. Poi era passato troppo poco tempo dalla prima gravidanza quindi per non rischiare che andasse storto qualcosa abbiamo chiesto di ripetere il cesareo per Dea. Sicuramente non ora, vediamo tra qualche anno se Dio vuole. Maschio o femmina? Io sono team maschio

THIAGO E DEA – Thiago è un bambino spensierato ma, nei primi giorni a casa, mi sono dedicata 24 ore su 24 alla piccolina, però, ho capito che facendo così lui diventava davvero nervoso… Durante il giorno passo il tempo con lui e la piccola la tiene mia mamma e quando Thiago riposa, mi coccolo Dea. Durante la notte tengo la piccola che, comunque, devo allattare ogni tre ore. Poi, comunque, Thiago è piccolo e imprevedibile e, allo stesso tempo, monello quindi lancia la carrozzina (ovviamente quando lei non è dentro e menomale!) perché in qualche modo vuole darle fastidio. E no… non dormo mai