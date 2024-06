Chiara Nasti, lady Zaccagni attaccata duramente sui social: il motivo

Chiara Nasti, l’influencer è stata presa di mira dagli hater sui social a causa di una diretta social che ha fatto molto discutere

Se Zaccagni è impegnato in Germania in attesa del lieto evento, ossia la nascita di Dea, la moglie Chiara è protagonista sui social e questa volta purtroppo per lei in negativo. La moglie dell’ex Verona è stata criticata dagli hater per aver messo un calco sulla pancia, irritando la ragazza che si difende cosi

PAROLE – Ormai niente è adatto a una società come la nostra. Basta leggere i commenti sotto questo post. Ormai viviamo in un mondo che OMG rabbrividisco. Ma Dea sarà una ragazza forte, con carattere e valori. Io sono una mamma presente e saprò gestire tutto al meglio