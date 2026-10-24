Lazio Parma 2-0 LIVE: Diego Carlos se la butta nella sua porta! Raddoppio biancoceleste – Lazio News 24

Lazio Parma: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!

La Lazio e il Parma si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Alberto Gilardino per la sfida valida per l’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO PARMA 2-0

65′ Corvi salva tutto!

Buon inserimento di Zaccagni che prova ad anticipare Corvi, il quale però esce bene e para la sua conclusione ravvicinata

63′ Sostituzione

Lontani rileva Ordonez

57′ Raddoppio grazie all’autogol di Diego Carlos

Il centrale dei ducali se la butta nella sua porta! Palla precisa di Taylor per l’inserimento dalla sinistra di Tavares, il quale crossa per Noslin. Diego Carlos prova l’anticipo, ma finisce per realizzare l’autogol che manda sul doppio vantaggio i biancocelesti

53′ Frattesi spreca una buona occasione

Il classe 99′ cestina una buona occasione sul tracciante centrale di Floriani! Il suo tiro di prima finisce altissimo

50′ Taylor manda in vantaggio i biancocelesti!

Primo gol in campionato per il centrocampista olandese! Imbucata centrale di Belahyane respinta da Diego Carlos, Taylor ci arriva per primo e con un piattone preciso buca Corvi sul primo palo

48′ Noslin non trova la porta

Altro cross dalla destra di Tavares che trova Noslin, il quale di testa non centra lo specchio della porta

46′ Sostituzioni

Gilardino inserisce Bernabè per l’ammonito Sierro; Gattuso replica mandando in campo Leite al posto dell’ammonito Provstgaard

21:48 – Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo

Una Lazio molto produttiva chiude la prima frazione di gioco a reti bianche nonostante le diverse occasioni create. Due buoni tentativi di Romano e Tourè, sui quali Mandas ha sempre risposto presente

46′ Ultimo tentativo di Floriani

Ennesimo cross di Tavares, il quale va alla ricerca del secondo palo. Floriani si inserisce bene e di testa prova ad incrociare, ma Crovi si fa trovare pronto

1 minuto di recupero

L’arbitro Arena decide di concedere un solo minuto di recupero nonostante le diverse interruzioni

43′ Taylor ci prova, Corvi risponde

Taylor cerca l’angolino basso con una botta da fuori, il portiere di Gilardino risponde bene deviando lateralmente alla sua destra

40′ Isaksen trova il vantaggio, ma l’arbitro annulla

Il danese a tu per tu con il portiere porta avanti i suoi, ma l’arbitro segnala fuorigioco. Il VAR conferma la sua decisione

38′ Colpo di testa alto di Noslin

Buon cross dalla destra di Tavares sul quale stacca bene Noslin, il quale però si coordina male e di testa tira alto

37′ Ammonizione per Sierro

Il centrocampista degli ospiti perde l’uno contro uno con Isaksen e spende il fallo

31′ Ammonizione per Provstgaard

Cartellino giallo per il danese per un fallo tattico su Romero

26′ Immediata reazione dei ducali!

Romero si libera e scarica fortissimo verso la porta! Terza parata di alto livello di Mandas, il quale respinge. Meno di un minuto dopo Delprato stoppa e si gira all’interno dell’area, il suo tiro esce largo alla destra della porta

24′ Isaksen colpisce la traversa

Biancocelesti vicini al vantaggio! Isaksen impatta bene di testa su un cross di Zaccagni però colpisce la traversa. Noslin non è abbastanza svelto per bruciare i centrali ospiti sulla respinta

23′ Tiro dal limite di Belahyane

Zaccagni semina il panico sul centro sinistra e dopo aver pensato al cross si accentra e scarica per Belahyane, il quale stoppa e tira con forza senza riuscire ad angolare il suo tiro

20′ Isaksen murato all’ultimo secondo

Isaksen prova ad andarsene nell’uno contro uno e non riuscendoci prova la conclusione, ma viene murato in corner

16′ Frattesi ci prova di testa

Zaccagni fa partire un cross calibrato verso il centro dell’area per Frattesi, il quale di testa non riesce a centrare lo specchio della porta

9′ Mandas ancora provvidenziale

Il portiere ellenico nega il gol a Tourè, il quale aveva colpito bene di testa avvitandosi alla ricerca del secondo palo

8′ Negato un rigore ai biancocelesti!

Frattesi si inserisce con i tempi giusti in area e viene trattenuto, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore

6′ Romero ad un passo dal vantaggio

L’attaccante dei ducali riparte sul centro destra bruciano due difensori biancoceleste, arrivato a tu per tu con Mandas cerca il primo palo, ma il greco para bene e concede corner

20:48 – Inizia la partita allo stadio Olimpico!

L’arbitro Arena dà il segnale d’avvio della sfida dell’8a giornata tra le squadre di Gattuso e Palladino

TABELLINO LAZIO PARMA 2-0

GOL: 50′ Taylor, 58′ Diego Carlos (A)

AMMONIZIONI: Provstgaard, Sierro

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard (46′ Leite), Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon F., Doekhi, Pedraza, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Serra. Allenatore: Gennaro Gattuso

PARMA (3-5-2): Corvi; Drobnic, Diego Carlos, Troilo; Delprato, Ordonez (63′ Lontani), Sierro (46′ Bernabé), Keita, Valeri; Tourè, Romero. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Britschgi, Carboni, Ndiaye, Cremaschi, Fabbian, Konate, De Martis, Diallo, Frigan. Allenatore: Alberto Gilardino

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco

1° ASSISTENTE: Marco Ceccon della sezione di Lovere

2° ASSISTENTE: Marco Ceolin della sezione di Treviso

QUARTO UOMO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

VAR: Alberto Santoro della sezione di Messina

AVAR: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo

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