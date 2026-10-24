Lazio Parma 2-0 LIVE: Diego Carlos se la butta nella sua porta! Raddoppio biancoceleste – Lazio News 24

Lazio Parma: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Segui il match con noi!
La Lazio e il Parma si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Alberto Gilardino per la sfida valida per l’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO PARMA 2-0
65′ Corvi salva tutto!
Buon inserimento di Zaccagni che prova ad anticipare Corvi, il quale però esce bene e para la sua conclusione ravvicinata
63′ Sostituzione
Lontani rileva Ordonez
57′ Raddoppio grazie all’autogol di Diego Carlos
Il centrale dei ducali se la butta nella sua porta! Palla precisa di Taylor per l’inserimento dalla sinistra di Tavares, il quale crossa per Noslin. Diego Carlos prova l’anticipo, ma finisce per realizzare l’autogol che manda sul doppio vantaggio i biancocelesti
53′ Frattesi spreca una buona occasione
Il classe 99′ cestina una buona occasione sul tracciante centrale di Floriani! Il suo tiro di prima finisce altissimo
50′ Taylor manda in vantaggio i biancocelesti!
Primo gol in campionato per il centrocampista olandese! Imbucata centrale di Belahyane respinta da Diego Carlos, Taylor ci arriva per primo e con un piattone preciso buca Corvi sul primo palo
48′ Noslin non trova la porta
Altro cross dalla destra di Tavares che trova Noslin, il quale di testa non centra lo specchio della porta
46′ Sostituzioni
Gilardino inserisce Bernabè per l’ammonito Sierro; Gattuso replica mandando in campo Leite al posto dell’ammonito Provstgaard
21:48 – Inizia il secondo tempo
Finisce il primo tempo
Una Lazio molto produttiva chiude la prima frazione di gioco a reti bianche nonostante le diverse occasioni create. Due buoni tentativi di Romano e Tourè, sui quali Mandas ha sempre risposto presente
46′ Ultimo tentativo di Floriani
Ennesimo cross di Tavares, il quale va alla ricerca del secondo palo. Floriani si inserisce bene e di testa prova ad incrociare, ma Crovi si fa trovare pronto
1 minuto di recupero
L’arbitro Arena decide di concedere un solo minuto di recupero nonostante le diverse interruzioni
43′ Taylor ci prova, Corvi risponde
Taylor cerca l’angolino basso con una botta da fuori, il portiere di Gilardino risponde bene deviando lateralmente alla sua destra
40′ Isaksen trova il vantaggio, ma l’arbitro annulla
Il danese a tu per tu con il portiere porta avanti i suoi, ma l’arbitro segnala fuorigioco. Il VAR conferma la sua decisione
38′ Colpo di testa alto di Noslin
Buon cross dalla destra di Tavares sul quale stacca bene Noslin, il quale però si coordina male e di testa tira alto
37′ Ammonizione per Sierro
Il centrocampista degli ospiti perde l’uno contro uno con Isaksen e spende il fallo
31′ Ammonizione per Provstgaard
Cartellino giallo per il danese per un fallo tattico su Romero
26′ Immediata reazione dei ducali!
Romero si libera e scarica fortissimo verso la porta! Terza parata di alto livello di Mandas, il quale respinge. Meno di un minuto dopo Delprato stoppa e si gira all’interno dell’area, il suo tiro esce largo alla destra della porta
24′ Isaksen colpisce la traversa
Biancocelesti vicini al vantaggio! Isaksen impatta bene di testa su un cross di Zaccagni però colpisce la traversa. Noslin non è abbastanza svelto per bruciare i centrali ospiti sulla respinta
23′ Tiro dal limite di Belahyane
Zaccagni semina il panico sul centro sinistra e dopo aver pensato al cross si accentra e scarica per Belahyane, il quale stoppa e tira con forza senza riuscire ad angolare il suo tiro
20′ Isaksen murato all’ultimo secondo
Isaksen prova ad andarsene nell’uno contro uno e non riuscendoci prova la conclusione, ma viene murato in corner
16′ Frattesi ci prova di testa
Zaccagni fa partire un cross calibrato verso il centro dell’area per Frattesi, il quale di testa non riesce a centrare lo specchio della porta
9′ Mandas ancora provvidenziale
Il portiere ellenico nega il gol a Tourè, il quale aveva colpito bene di testa avvitandosi alla ricerca del secondo palo
8′ Negato un rigore ai biancocelesti!
Frattesi si inserisce con i tempi giusti in area e viene trattenuto, ma l’arbitro non concede il calcio di rigore
6′ Romero ad un passo dal vantaggio
L’attaccante dei ducali riparte sul centro destra bruciano due difensori biancoceleste, arrivato a tu per tu con Mandas cerca il primo palo, ma il greco para bene e concede corner
20:48 – Inizia la partita allo stadio Olimpico!
L’arbitro Arena dà il segnale d’avvio della sfida dell’8a giornata tra le squadre di Gattuso e Palladino
TABELLINO LAZIO PARMA 2-0
GOL: 50′ Taylor, 58′ Diego Carlos (A)
AMMONIZIONI: Provstgaard, Sierro
ESPULSIONI:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard (46′ Leite), Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon F., Doekhi, Pedraza, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Cancellieri, Serra. Allenatore: Gennaro Gattuso
PARMA (3-5-2): Corvi; Drobnic, Diego Carlos, Troilo; Delprato, Ordonez (63′ Lontani), Sierro (46′ Bernabé), Keita, Valeri; Tourè, Romero. A disposizione: Daffara, Ghidotti, Britschgi, Carboni, Ndiaye, Cremaschi, Fabbian, Konate, De Martis, Diallo, Frigan. Allenatore: Alberto Gilardino
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco
1° ASSISTENTE: Marco Ceccon della sezione di Lovere
2° ASSISTENTE: Marco Ceolin della sezione di Treviso
QUARTO UOMO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1
VAR: Alberto Santoro della sezione di Messina
AVAR: Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo
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