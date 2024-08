Cherki Lazio, un club di Bundesliga si INSERISCE nella trattativa e SFIDA i biancocelesti: I DETTAGLI

Cherki Lazio, un club tedesco si inserisce nella trattativa tra i biancocelesti e il giocatore e prova ad anticipare la società romana

Uno dei nomi finiti nella lunga e infinita lista di Fabiani per la Lazio è senza dubbio Cherki del Lione, il quale in scadenza di contratto con i francesi visto che termina nel 2025 è stato individuato come l’identikit perfetto per lo scacchiere di Baroni. Il calciatore vuole fare una nuova esperienza e Fabiani ha colto l’occasione per fargliela fare nella capitale, ma secondo quanto riporta Sky Sport Deutschland, sul calciatore risulta essere anche vigile il Lipsia.

Il club tedesco vuole assicurarsi Cherki per sopperire alla eventuale partenza di Dani Olmo, e quindi vuole anticipare la Lazio.