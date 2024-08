Cherki Lazio, il TOP PLAYER per l’attacco. Lotito CONVINTO: con questa offerta si può prendere. Ma c’è tanta CONCORRENZA

Cherki Lazio, sarebbe lui il top player per l’attacco biancoceleste. Lotito convinto: si può prendere con un’offerta così

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio è sempre alla ricerca di un trequartista che possa ricoprire più ruoli in avanti. Profilo perfetto, in questo senso, sarebbe Rayan Cherki, il cui contratto con il Lione scadrà tra un anno.

Francesi pronti a cedere il giocatore classe 2003, con Lotito convinto di poter strappare il sì definitivo con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Attenzione però alla concorrenza: lo seguiva il Borussia Dortmund, ora lo vuole quel Lipsia in cerca di giocatori per rimpiazzare Dani Olmo.