Cherki Lazio, una big europea si muove per il centrocampista del Lione: le ultime

Cherki Lazio, il club biancoceleste dovrà battere la concorrenza di molte squadre per aggiudicarsi le prestazioni del centrocampista

Il calciomercato Lazio continua a pensare al talento classe 2003 del Lione Rayan Cherki. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, però, la concorrenza per il centrocampista è aumentata notevolmente.

Infatti, nelle ultime ore anche il PSG si è interessato al giocatore. Il club parigino vorrebbe chiudere l’affare con il Lione, sfruttando il momento di crisi finanziaria della società. Inoltre, anche Juventus, Crystal Palace e Borussia Dortmund rimangono in corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Cherki.