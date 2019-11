Che Lazio! Da fine settembre solo la Juventus ha fatto di meglio

Una Lazio che sta incantando tutti in campionato

Questa Lazio macina record. Come riportato da Il Messaggero, dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta è arrivata la svolta. In ventuno giorni i capitolini hanno completamente ribaltato la classifica. Quarta vittoria consecutiva, dal 25 settembre, in 7 gare ha collezionato 5 vittorie e 2 pareggi, solamente la Juventus capolista ha fatto di meglio con 19 punti contro 17.

RECORD LAZIALE – Ora la Lazio ha una differenza reti incredibile: +15, la migliore in assoluto in Serie A. Ha fatto di meglio soltanto nel 2017/18: +22. Nei secondi quarantacinque minuti ha il miglior attacco con 16 centri e la miglior difesa, 3 reti subite, della Serie A.