Champions, male la serata nerazzurra: due sconfitte dolorose

Nella serata di Champions League di ieri sera molto male le italiane.

Serata nerazzura, ma serata più nera che azzurra. Inter e Atalanta subiscono due k.o. in Champions League: gli uomini di Conte perdono 3-2 contro un Real Madrid lontano parente della grande squadra che fu, mentre l’Atalanta naufraga a Bergamo con il Liverpool, che le impone un perentorio 0-5. Gli orobici rimangono in corsa avendo 4 punti come l’Ajax, vittorioso in Danimarca, ma dovranno sfidare gli olandesi e gli inglesi lontano dall’Italia, mentre i milanesi sono fanalino di coda del gruppo B e dovranno ora cercare di collezionare almeno 7 punti nelle tre gare di ritorno del gruppo Champions.