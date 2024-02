Champions League, un titolare tiene in apprensione Tuchel in vista della Lazio

Champions League, un giocatore titolare tiene in apprensione in vista della gara con la Lazio al suo allenatore Tuchel

L’obiettivo primario della Lazio è vincere domani con l’Atalanta, ma la sfida di Champions League con il Bayern è dietro l’angolo con i tedeschi però che vengono a Roma con diversi grattacapi. Nella gara con il Gladbach è uscito anzitempo Davies, per un infortunio al ginocchio ed è quindi in forte dubbio per la gara contro i biancocelesti, e al suo posto è entrato Guerreiro. Tuchel spiega cosi la vicenda

PAROLE – Gli si è girato il ginocchio. Dovrà essere visitato, quindi dovremo aspettare