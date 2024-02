Champions League, Tuchel può sorridere: un big rientra a disposizione per la Lazio

Champions League, il tecnico dei tedeschi per il match contro i biancocelesti potrà contare su un big rientrato dalla Coppa D’Asia

Ormai ci siamo, tra poche settimane torna la Champions League e la Lazio avrà il difficile compito di sfidare il Bayern Monaco di Tuchel. Il tecnico tedesco arriva allo stadio Olimpico con una buona notizia dalla Coppa D’Asia, visto che Kim potrà rientrare in tempo per la gara contro la formazione di Sarri a causa della sconfitta della sua Corea contro la Giordania in semifinale.