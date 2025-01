Champions League, i risultati delle sfide delle ore 21: ecco come è andata

Champions League, alla luce delle sfide delle ore 21 che hanno visto protagoniste anche le italiane ecco come sono andati i risultati

Questa sera si è conclusa la prima fase di Champions League, e ad andare in scena nel maxi turno conclusivo sono state tutte le italiane. A gioire in questo turno è stata solo l’Inter che grazie al 3-0 contro il Monaco si aggiudica l’accesso agli ottavi diretti, mentre per quanto riguarda Juventus, Milan e Atalanta tutte e tre approdano agli spareggi. Per quanto riguarda invece il Bologna la formazione di Italiano saluta la competizione con l’1-1 contro lo Sporting