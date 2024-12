Champions League, in campo Milan Juventus e Bologna: i risultati finali

Champions League, alla luce delle tre sfide che hanno visto protagoniste le tre italiane ecco come sono andati i risultati finali

Archiviato il turno di campionato che ha visto la Lazio vincere con il Napoli, da ieri è iniziata la settimana europea valevole per il 6°turno, e dopo Inter e Atalanta, questa sera sono andate in campo Bologna Milan e Juventus. Per quanto riguarda i bianconeri, la squadra di Motta ha vinto 2-0 con il City mentre il Bologna non va oltre lo 0-0 contro il Benfica, e il Milan invece trionfa 2-1 con la Stella Rossa