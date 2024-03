Champions League, occhio ai diffidati in casa Lazio: quattro giocatori a rischio per i quarti di finale della competizione

Tutto pronto per il big match che potrebbe permettere alla Lazio di giocarsi un quarto di finale di Champions League dopo 25 anni. Il tutto sarà possibile in caso di passaggio del turno questa sera contro il Bayern.

In casa biancoceleste toccherebbe iniziare a pensare anche ad un eventuale qualificazione, soprattutto per la situazione diffidati: attualmente sono 4, Castellanos, Patric, Guendouzi, Pedro, che in caso di giallo potrebbero saltare la prima gara dei quarti di finale.