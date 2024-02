Champions League, vittoria importantissima per la Lazio anche per la casse del club. La cifra incassata dopo il match

La vittoria di ieri sera della Lazio sul Bayern Monaco, oltre ad aver portato gioia e soddisfazione tra i tifosi, ha permesso ai biancocelesti di incassare dalla Uefa quasi 6 milioni di euro.

Come riportato da Calcio e Finanza, ogni squadra per la vittoria di un incontro nella competizione si porta a casa un incasso di circa 2.8 miloni di euro a cui si devono aggiungere i soldi del botteghino (ieri quasi 60000 paganti all’Olimpico. La rimanenza arriva da i punti guadagnati per il ranking UEFA: con la vittoria di ieri i biancocelesti balzano dal 35 al 30 posto del Ranking. Ogni due posizioni, equivalgono a 2 milioni di euro.