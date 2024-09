Champions League, i risultati delle partite delle ore 21

Champions League, al termine delle partite delle ore 21 ecco come sono andati in match tra cui la sfida del Milan con il Liverpool

Archiviato il turno di serie A, in questa settimana va in scena il primo turno di Champions che ha visto protagonista la Juventus nel tardo pomeriggio, e questa sera il Milan. I rossoneri hanno perso 1-3 contro il Liverpool, con la squadra di Slot che rimonta il vantaggio iniziale di Pulisic. Per quanto riguarda gli altri risultati, il Bayern Monaco distrugge 9-2 la Dinamo Zagabria mentre lo Sporting Lisbona in casa si impone 2-0 contro il Lille, e il Real Madrid 3-1 con lo Stoccarda