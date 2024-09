Champions League, i risultati delle partite delle ore 21

Champions League, al termine delle partite delle ore 21 ecco come sono andati i match tra cui l’Atalanta contro l’Arsenal

E’ appena terminata la tre giorni di Champions dedicate al primo turno della competizione, che hanno visto in campo Atalanta Inter Juventus Bologna e Milan. Questa sera è andata in campo la formazione di Gasperini, la quale non è andata oltre lo 0-0 con l’Arsenal in casa, in cui da segnalare è stato anche il rigore sbagliato da Retegui.

Per quanto riguarda gli altri match, il Barcellona ha perso 2-1 contro il Monaco mentre l’Atletico e il Brest vincono entrambe 2-1 in casa