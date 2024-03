Champions League, i risultati delle partite degli ottavi di oggi

Champions League, si chiude questa sera la prima parte degli ottavi di ritorno di Champions e questi sono i risultati di oggi

Archiviata l’amara sconfitta della Lazio con il Bayern, questa sera sono scese in campo per gli altri due match degli ottavi il Manchester City e il Real Madrid. Ad avere la meglio sono stati gli inglesi e gli spagnoli rispettivamente con Lipsia e Copenaghen, la squadra di Guardiola vince anche la sfida di ritorno con i danesi 3-1 mentre gli spagnoli pareggiano 1-1 ma passano in virtù della vittoria della gara d’andata.