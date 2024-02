Champions League, i risultati delle gare del martedì degli ottavi di finale

Champions League, in attesa della gara della Lazio con il Bayern questi i risultati delle gare di City e Real Madrid

Cresce sempre di più l’attesa per la gara della Lazio di domani con il Bayern, ma ieri sera sono iniziati ufficialmente gli ottavi di finale con le sfide di Manchester City e Real Madrid. La formazione di Ancelotti ha avuto la meglio contro il Lipsia per 1-0 grazie alla rete di Diaz, mentre a Copenaghen il City trionfa per 3-1 e chiude la qualificazione in vista del ritorno.