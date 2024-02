Champions League, ennesima tegola per Tuchel: un big rischia di saltare la Lazio

Champions League, a pochi giorni dalla supersfida con la Lazio per Tuchel arriva un altro grattacapo ovvero la possibile assenza di un big

L’obiettivo primario per la Lazio è quello di vincere con il Cagliari, ma la gara con il Bayern di Champions League è dietro l’angolo. Per Tuchel però non sono affatto giorni facili visto i dubbi di formazione che tormentano l’allenatore tedesco, alimentati da un problema muscolare anche di Neuer.

Il portiere tedesco ha riscontrato un problema al ginocchio che lo ha costretto a mettere sul medesimo un nastro adesivo per evitare ulteriori complicazioni. Oltre a lui gli infortunati sono: Serge Gnabry, Peretz, nonché Kingsley Coman, Alphonso Davies, Tarek Buchman e Bouna Sarr, ai box per infortunio da tempo