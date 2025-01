Champions League, in campo Atalanta Juve e Bologna: i risultati delle sfide

Champions League, sono appena terminate le sfide delle tre italiane ed ecco come sono andati i risultati

Archiviato il turno di campionato che ha visto vincere la Lazio in modo roboante con il Verona, inizia la 7°giornata di Champions League e a scendere in campo sono state Juventus, Atalanta e Bologna. La Juventus non è andata oltre lo 0-0 contro il Brugge, mentre l’Atalanta si impone con un netto 5-0 mentre il Bologna nonostante la vittoria in rimonta per 2-1 con il Dortmund esce dalla competizione