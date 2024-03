Arbitro Bayern Monaco-Lazio, designato il fischietto del match, incaricato a dirigere la sfida di Champions League

-2 giorni a Bayern Monaco Lazio, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Appena annunciato il fischietto incaricato a dirigere la sfida: gara affidata allo sloveno Slavko Vincic, che ha già arbitrato i biancocelesti 3 volte. La vittoria per 5-1 contro la Steaua Bucarest (febbraio 2018), la sconfitta per 0-1 contro il Siviglia (febbraio 2019) e il pareggio di questa stagione con l’Atletico Madrid per 1-1. Di seguito la terna arbitrale completa:

Arbitro: Slavko Vincic (SLO)

Assistenti: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)

IV Uomo: Matej Jug (SLO)

Var: Nejc Kajtazovic (SLO)

A. Var: Rade Obrenovic (SLO)