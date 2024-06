Champions League 2023/24, arrivano i PREMI Uefa: quanto INCASSA la Lazio

Champions League 2023/24, arrivano i premi Uefa per la partecipazione alla competizione nella passata stagione. La Lazio…

Come riferito da Calcio e Finanza, nella giornata di ieri l’Uefa ha versato i premi in denaro per la partecipazione all’edizione 2023/24 della Champions League, che ha visto protagonista anche la Lazio.

La corsa dei biancocelesti si è fermata agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco, che in casa aveva rimontato il ko per 1-0 dell’Olimpico. Nonostante ciò i capitolini incassano 4,5 milioni.