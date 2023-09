Champions League, scelto il gol della settimana: la scelta su Provedel – FOTO

Champions League, scelto il gol della settimana: Ivan Provedel, portiere della Lazio, si piazza al terzo posto

Ivan Provedel è entrato di diritto nella storia della Lazio con il gol del pareggio siglato martedì scorso all’Olimpico contro l’Atletico Madrid.

In questo senso il classe ’94 si è piazzato terzo nella classifica della Champions League dedicata al gol della settimana. Davanti a lui solo la rete di Tetè in Galatasary-Copenaghen e la punizione di Fulgini in Siviglia-Lens.