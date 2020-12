Champions, Lazio penultima per ranking UEFA tra le 16 di Nyon. Ma il bottino 2020/21…

Champions, Lazio penultima per ranking UEFA tra le 16 di Nyon: dietro c’è solo il Gladbach

Lunedì dalle ore 12 andrà in scena a Nyon il sorteggio della fase ad eliminazione diretta di UEFA Champions League, che vedrà tra le protagoniste anche la Lazio, qualificatasi dopo 20 anni per gli ottavi di finale. Tra le 16 compagini che verranno estratte la Lazio è la penultima per ordine di ranking. I biancocelesti sono al posto numero 36 con 39.000 punti, e hanno davanti tra i club ancora in corsa in Champions: Bayern, Barcellona, Juve, Real e Atletico Madrid, Manchester City, PSG, Siviglia, Liverpool, BVB, Chelsea, Porto, Lipsia e l’Atalanta, alla seconda partecipazione consecutiva agli ottavi. Quattordici club sulla carta più in alto, mentre l’unica delle 16 squadre sotto alla Lazio a livello di coefficiente per club è il Borussia Monchengladbach, in cinquantatreesima posizione con ventotto punti.

Il coefficiente della Lazio è comunque decisamente apprezzabile, se si considera che il ranking per club prende in considerazione i risultati maturati in Europa nel corso delle ultime cinque annate, e che alla Lazio era stata “cancellata” e azzerata al momento del sorteggio della fase a gironi l’annata 2015/2016 in cui con Pioli i capitolini si erano spinti fino agli ottavi di Europa League prima di essere estromessi dall’UEL dallo Sparta Praga. Nella stagione in corso i sei ottimi risultati in Champions League hanno portato in dote al club ben 12 punti. Potranno essere incrementati, e tornare utili per le prossime eventuali estrazioni in competizioni UEFA.