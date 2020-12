Champions, Lazio contro il miglior portiere e giocatore dell’anno 2020

Diversi pilastri del Bayern protagonisti nei FIFA Awards

Due autentici pilastri del Bayern Monaco prossimo rivale Champions della Lazio sono stati premiati individualmente nel corso della cerimonia di ieri dei ‘The Best Fifa Football Awards’ a Zurigo. Il tedesco Manuel Neuer è stato eletto miglior portiere del 2020 nel corso, battendo il brasiliano Alisson (Liverpool) e lo sloveno Oblak (Atletico Madrid). L’attaccante dei bavaresi Robert Lewandowski ha battuto Messi e Cristiano Ronaldo per premio del miglior calciatore dell’anno, dopo essere stato capocannoniere sia della Bundesliga in Germania che nella scorsa edizione della Champions League. Il FIFPro Men’s World, l’undici ideale, ha compreso anche il difensore e centrocampista del Bayern Kimmich.