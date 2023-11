Champions, Lazio-Celtic: ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Tutti i dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica quando partirà la vendita dei biglietti per la gara di Champions contro il Celtic. Il comunicato.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani, martedì 21 novembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Champions League Lazio-Celtic, in programma martedì 28 novembre alle ore 18:45.

Dalle ore 12:00 di martedì 21 novembre la vendita inizierà con la Promo Black Friday a prezzi agevolati “BLUE IS THE COLOUR LAZIO-CELTIC IS THE GAME” fino alle ore 24:00 di venerdì 24 novembre.

Dalle ore 16:00 di sabato 25 novembre inizierà la seconda fase della vendita a prezzi più alti.

Sarà possibile acquistare i biglietti».

