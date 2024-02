Champions, Lazio-Bayern Monaco: novità per la vendita della Curva Maestrelli. Di cosa si tratta. I dettagli

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le novità per la vendita dei biglietti per la Curva Maestrelli per la sfida di Champions contro il Bayern Monaco.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che, in occasione della gara di domani contro il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, sono stati messi a disposizione 1500 posti in più in Curva Maestrelli».