Champions, Delio Rossi: «Haaland superiore, ma questa sera Ciro può fare la differenza»

Le parole a TMW Radio dell’ultimo tecnico della Lazio ad aver disputato un girone di Champions.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha parlato del debutto Champions dei capitolini.

«Devi far leva sull’autostima. Magari sono più forti, ma loro sicuramente se sono lì sono all’altezza. La differenza lì la fanno i valori. Cosa inciderà di più tra rendimento ed esperienza? L’abitudine a giocarsi la partita della vita ogni tre giorni. Chi ha esperienze di Champions non fa differenza giocare con la Samp o con il Dortmund. Il problema che si sta evidenziando è che sembra una prosecuzione dello scorso campionato. Molti giocatori vengono da infortuni e quando giochi ogni tre giorni il recupero è difficile. E quando affronti certe squadre non sei al massimo. Sfida Haaland-Immobile? Come valore in prospettiva Haaland è superiore. Ma stasera sono convinto che può fare più la differenza Immobile. Dietro il Dortmund hanno un tallone d’Achille e giocando in casa Immobile può essere determinante».