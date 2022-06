Cessione Acerbi, che soluzione per il centrale? La situazione

Sembra essere complicata la situazione di Francesco Acerbi, la cui cessione pare essere probabile ma difficile

Sembra essere e diventare sempre più complicata la situazione complicata di Francesco Acerbi, la cui cessione pare essere probabile ma difficile, vista la situazione contrattuale del difensore.

Un’ipotesi, come evidenziato da La Repubblica, potrebbe essere l’Inter, con Simone Inzaghi che potrebbe puntare su un suo ex pupillo in caso di addio di uno tra Skriniar e Bastoni. Di trattative però al momento non sembrano essercene. Non resta che attendere cosa succederà nelle prossime settimane.