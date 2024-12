Cesari su Zufferli: «Gestione non corretta. Il rigore dato su Zaccagni è sintomo di un arbitro non lucido»

Le parole di Graziano Cesari sull’arbitro che ha diretto la gara tra Parma e Lazio. Ecco le sue considerazioni

Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato dell’arbitraggio in Parma Lazio. Ecco il suo intervento durante la trasmissione Pressing andata in onda ieri sera su Italia uno

PAROLE– «Sembra tutto regolare, ma c’è un contrasto di gioco a metà campo con Haj Mohammed. L’arbitro viene richiamato al Var e annulla la rete. A me sembra un contrasto assolutamente normale, se al calcio togliamo anche questo diventa un altro sport. Non è un chiaro ed evidente errore! Zufferli può tranquillamente giudicare perché avviene davanti ai suoi occhi. Gestione non corretta, anche l’ammonizione di Rovella che arriva dopo un vantaggio dato…che non c’è! Poi il rigore dato su Zaccagni è sintomo di un arbitro non lucido »