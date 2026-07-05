Cesar, ex attaccante biancoceleste e oggi collaboratore dell’Al-Sadd, ha accolto Romagnoli in Qatar. Il messaggio social

Nuovo e sorprendente capitolo nella carriera di Alessio Romagnoli. Il difensore centrale ha ufficialmente salutato il calcio europeo per iniziare una suggestiva avventura in Medio Oriente. L’ormai ex capitano biancoceleste ha infatti raggiunto l’accordo totale per il suo trasferimento in Qatar, legandosi al suo nuovo club con un importante contratto triennale.

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L’addio di Romagnoli

Il calciatore ha confermato la fine della sua avventura nella Capitale attraverso un videomessaggio rivolto ai propri sostenitori durante l’ultima manifestazione pubblica. Il countdown per l’addio definitivo è ormai agli sgoccioli e, a stretto giro di posta, arriverà anche il comunicato ufficiale che sancirà la separazione tra il club biancoceleste e il difensore.

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Il benvenuto a Doha

Il centrale italiano è già sbarcato a Doha ed è sceso in campo nel moderno centro sportivo della sua nuova squadra. Ad accoglierlo in questa nuova realtà c’era una vecchia conoscenza del calcio capitolino: l’ex attaccante biancoceleste Cesar, attuale collaboratore del club qatariota. Come svelato da storia pubblicata Instagram dallo stesso brasiliano, l’inserimento nel nuovo ambiente è stato immediato: «Tutto ok per Alessio Romagnoli in Qatar, Doha. I contatti giusti! Divertiti a giocare a Calcio».

Cesar accoglie Romagnoli a Doha: «Tutto ok in Qatar, Doha. I contatti giusti! Divertiti a giocare a calcio» - FOTO 23

I dettagli sul futuro all’Al Sadd di Alessio Romagnoli

“Tutto ok per Alessio Romagnoli in Qatar, Doha. I contatti giusti! Divertiti a giocare a Calcio”, sono state le parole social di Cesar che hanno certificato l’inizio di questa avventura. L’esperto difensore è pronto a mettersi in gioco nel campionato arabo con la maglia dell’Al Sadd, diventando fin da subito la nuova stella della linea difensiva del club.