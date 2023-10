Celtic-Lazio, i tifosi scozzesi nel mirino della Uefa: ecco perchè

Celtic-Lazio, la Uefa ha aperto un indagine riguardo i disordini avvenuti durante la sfida di Champions: tutti i dettagli

Sono passati esattamente sette giorni dalla magica serata del Celtic Park, con la Lazio che ha avuto la meglio sul Celtic in rimonta ma per la Uefa la partita ancora non è finita. Secondo quanto riporta Daily Record, ad aver fatto scalpore sono stati i numerosi fumogeni accesi, e il conseguente striscione esposto dagli scozzesi sugli spalti.

La Uefa come detto, vuole vederci chiaro e la sanzione è inevitabile e può variare o da una multa la squalifica del settore degli scozzesi. C’è anche un precedente per la squadra biancoverde, visto che sempre con la Lazio nel 2019 erano già caduti in questo errore e sono stati puniti con una multa di 12.901 sterline